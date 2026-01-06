Tunisie : incarcérés pour aides aux migrants, des humanitaires libérés

Tunisie
Des travailleurs humanitaires de l'ONG française Terre d'asile en Tunisie, jugés pour avoir "facilité l'entrée illégale et le séjour" de migrants, ont été libérés dans la nuit de lundi à mardi.
Sherifa Riahi, ancienne directrice de la branche tunisienne de l'ONG, et plusieurs de ses collègues étaient emprisonnés depuis plus de 20 mois.
Le comité a publié sur Facebook une vidéo d'elle à sa sortie de prison et indiqué que les autres travailleurs humanitaires avaient également été libérés.
L'avocat Mahmoud Daoud Yaacoub, membre du collectif de défense de Sherifa Riahi, a déclaré à l'AFP que le tribunal avait prononcé une peine de deux ans de prison avec sursis à l'encontre des accusés détenus, dont Sherifa Riahi. Le reste du jugement concernant les accusés en liberté sera prononcé mercredi 7 janvier.
01:06
Gambie : des dizaines de portés disparus après le naufrage d'un bateau
01:05
En 2025, 3 000 migrants morts en mer en tentant de rejoindre l'Espagne
00:54
Grèce : 545 migrants secourus au large de la Crète
01:06
Guinée : ouverture d’un second procès pour le massacre du 28 septembre 2009
Aller à la video
Mauritanie : des réfugiés maliens luttent contre les feux de brousse
00:54
Espagne : des migrants africains délogés d'un squat de Barcelone