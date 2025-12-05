Bienvenue sur Africanews

Tunisie : l'opposant Ahmed Néjib Chebbi arrêté

Maya Jeridi, à droite, et Ahmed Nejib Chebbi, à gauche, assistent à une conférence de presse à Tunis, le mercredi 5 janvier 2011.   -  
Hassene Dridi/AP2011
By Ali Bamba

Tunisie

L'opposant historique Ahmed Néjib Chebbi a été interpellé jeudi à son domicile.

Cette figure importante de la scène politique du pays depuis plusieurs décennies, avait été condamnée en appel à 12 ans de prison la semaine dernière - pour complot contre la sûreté de l'Etat, selon une déclaration de sa fille et l’un de ses avocats.

Ahmed Néjib Chebbi, 81 ans, est le cofondateur et président du Front du salut national (FSN), principale coalition de l'opposition en Tunisie, fondée en 2022.

Cet homme a combattu la dictature d’Habib Bourguiba sous laquelle il a connu la prison, puis celle de Zine el-Abidine Ben Ali.

À la suite de la révolution tunisienne de 2011, Ahmed Chebbi avait été élu député à l'Assemblée nationale constituante.

Son arrestation intervient après celles de deux autres célèbres opposants : l'avocat Ayachi Hammami et la militante Chaïma Issa, condamnés respectivement à cinq ans et vingt ans de prison dans le cadre du même complot.

