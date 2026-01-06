Le président Ramaphosa exige la libération du couple Maduro

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a fermement condamné, ce mardi 6 janvier 2026, l’intervention militaire américaine au Venezuela, la qualifiant de violation grave de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du pays.

A Soweto, à l’occasion de la 31e commémoration de Joe Slovo, il a exigé la libération immédiate du président vénézuélien Nicolás Maduro et de son épouse, capturés lors d’une opération militaire menée par les États-Unis le 3 janvier.

Ramaphosa a dénoncé un acte d’agression inacceptable, soulignant qu’elle sape les principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations Unies. Il a rappelé que seul le Conseil de sécurité de l’ONU est mandaté pour traiter les questions de paix et de sécurité internationales, et a appelé la communauté internationale à agir pour rétablir le respect des normes juridiques.

Cette prise de position intervient alors que l’ONU et plusieurs pays ont exprimé leur inquiétude face à cette escalade, et que le Conseil de sécurité doit se réunir prochainement pour examiner la situation