CAN 2025 : Cameroun - Maroc, vers un duel des Lions en quarts [Football Now]

À Rabat, la deuxième journée des huitièmes de finale a offert spectacle et tension. Les Lions de l’Atlas et les Lions Indomptables se sont imposés, ouvrant la voie aux quarts de finale.

La première rencontre s’est révélée plus compliquée que prévu pour le pays hôte, le Maroc, qui a affronté la Tanzanie. Les Lions de l’Atlas ont progressivement pris le contrôle du match, mais la sélection tanzanienne est restée compacte et rigoureuse. Il a fallu attendre la 64ᵉ minute pour voir Brahim Díaz débloquer la situation et offrir la victoire 1–0 au pays hôte.

« S’ils règlent certains détails défensifs, ils peuvent aller jusqu’en finale et remporter le trophée », estime un supporter marocain. « Nos joueurs sont talentueux et techniques. Il faut juste mieux gérer les transitions et rester attentifs à celles de l’adversaire. »

La joie a envahi les rues de Rabat au coup de sifflet final. À Chellah, les vestiges romains et la nécropole royale ont offert un cadre historique à cette journée de fête.

Le Cameroun a lui aussi assuré sa qualification. Les Lions Indomptables ont résisté en début de match puis inscrit deux buts. L’Afrique du Sud a réduit le score en fin de match, mais le Cameroun s’est imposé 2–1.

« L’ambiance était incroyable. Nous sommes tellement heureux », se réjouit un supporter camerounais. « Nous croyons en notre équipe. Ce sera un grand duel entre deux Lions. Et qui en sortira vainqueur ? Le Continent. »

La deuxième journée des huitièmes de finale se termine. Le Cameroun affrontera le Maroc en quart de finale, le 9 janvier, dans un choc très attendu.