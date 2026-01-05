CAN 2025 : Salah et Trezeguet de retour avec l'Égypte contre le Bénin

Le sélectionneur égyptien Hossam Hassan a mis ses joueurs à l'épreuve avant le match de la Coupe d'Afrique des Nations contre le Bénin, lundi.

Le trio vedette Mohamed Salah, Omar Marmoush et Mahmoud Trezeguet devrait faire son retour dans le onze de départ pour mener les efforts offensifs des Pharaons lors de la rencontre des huitièmes de finale.

Interrogé par la presse sur les occasions manquées des Paharaons lors de précédents matchs ; Mahmoud Trezeguet, ailier égyptien, a répondu avecassurance : « Je crois que nous devons couronner notre travail par des buts, mais le point positif est que nous avons de nombreuses solutions pour atteindre nos objectifs, même sans marquer tous ces buts. Mais nous savons que lors des prochains tours, nous n'aurons pas le luxe de gaspiller des buts. Nous devons essayer de saisir toutes les occasions qui se présentent à nous. Je considère comme un point positif le fait que nous ayons eu toutes ces occasions lors de nos précédents matches, car cela n'a jamais été le cas par le passé. », a-t-il déclaré.

L'Égypte, vainqueur du Groupe B et sept fois championne du monde, est favorite pour battre le Bénin, qui se présente à ce stade pour la deuxième fois seulement après l'édition 2019.

« Bien sûr, ce sont des matches à élimination directe contre une telle équipe (comme l'Egypte), c'est très motivant pour tout le monde. On a envie de bien faire. On a rempli notre premier objectif qui était de sortir du groupe. Maintenant, nous sommes ambitieux, nous voulons gagner ce match et passer au tour suivant, mais c'est clairement une grande motivation de jouer dans une belle compétition africaine, donc oui, c'est vraiment un match que nous attendons avec impatience. » : a indiqué Olivier Verdon, défenseur du Bénin.

Néanmoins, Hassan se méfiera d'une autre sortie prématurée après les éliminations de l'Égypte à domicile lors de l'AFCON 2019 et lors du dernier tournoi en Côte d'Ivoire.