CAN 2025 : le Soudan se prépare à affrondter le Sénégal samedi

L’équipe de football du Soudan s'est entraînée vendredi à Tanger au Maroc, à la veille de son huitième de finale contre le Sénégal.
Les "Faucons de Jediane" ont terminé à la troisième place du groupe E en battant la Guinée équatoriale lors de leur deuxième match du groupe E, après avoir été battus par l'Algérie et le Burkina Faso.
Le Soudan a remporté le tournoi en 1970, mais n'a franchi la phase de groupes qu'une seule fois depuis son unique victoire, en 2012, lorsqu'il a atteint les quarts de finale.
Il n'a jamais battu son adversaire de samedi, le Sénégal, champion en 2021, qui a remporté deux victoires au sein de son groupe D, contre le Botswana et le Bénin, et un match nul contre la République démocratique du Congo.
Le vainqueur affrontera le Mali ou la Tunisie à Tanger le vendredi 9 janvier.
