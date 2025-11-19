Afrique du Sud : des bénévoles "gardiens" de l'environnement

Dans le township d'Alexandra, près de Johannesburg, des bénévoles, actifs depuis 2021, se présentent comme les gardiens de leur environnement. Ils plantent des arbres pour réduire la chaleur urbaine, collectent et recyclent les déchets provenant de la rivière.

Dans le township d'Alexandra, près de Johannesburg, des bénévoles pénètrent dans les eaux polluées de la rivière Jukskei pour retirer un filet endommagé. Initialement conçu pour retenir les déchets, il a été abîmé par les fortes pluies. Sans ces filets pourtant, les cabanes seraient exposées à des inondations catastrophiques

"Notre présence ici est très bénéfique pour la communauté, car il n'y a plus beaucoup de déchets. À certains endroits, nous essayons d'enlever les mauvaises herbes et de placer des briques le long des berges, car les gabions n'ont pas encore été installés", explique Ntombi Maponya, membre des Alexandra Water Warriors.

"Nous avons réduit de moitié la saleté et la pollution, en particulier dans la rivière et sur ses berges. S'il n'y avait pas de pièges à déchets dans l'eau ou même si nous ne travaillions pas ici pour ramasser les déchets, je ne pense pas que vous apprécieriez cet endroit. Il serait tellement pollué que vous seriez dégoûté par ce que vous alliez y voir", indiqueThemba Mofokeng, lui aussi bénévole au sein des Alexandra Water Warriors.

L’Afrique du Sud, pays le plus développé du continent, est confronté à des inégalités très importantes au sein de sa population. Les bénévoles regrettent le manque de soutien des autorités : "Nous, les Water Warriors, faisons de notre mieux malgré l’absence d’accompagnement ou de supervision, sans activités éducatives et de sensibilisation, et sans recyclage, réutilisation ou valorisation des déchets que nous trouvons dans la rivière que nous aurions pu transformer en argent, en quelque chose dont nous aurions pu tirer profit", regrette Semadi Manganye, cofondateur des Alexandra Water Warriors.

Le pays qui s'apprête à accueillir les 20 nations les plus riches ou en développement, à l’occasion du G20, dit vouloir donner la priorité aux questions touchant les pays pauvres, notamment celles liées aux catastrophes naturelles aggravées par le changement climatique.

L'Afrique du Sud souhaite que les pays riches et les institutions financières internationales apportent une aide plus importante, ce qui est également demandé lors des négociations mondiales sur le climat qui se déroulent au Brésil.

Plus d'un demi-million d'habitants d'Alexandra vivent à quelques pas du quartier financier le plus riche d'Afrique du Sud, Sandton. Mais les inondations croissantes submergent souvent les ponts, empêchant les enfants du township de se rendre à l'école.