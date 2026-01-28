Le Rwanda demande un arbitrage pour l'accord d'asile annulé par la Grande-Bretagne

Le Rwanda a engagé une procédure d'arbitrage contre la Grande-Bretagne au sujet d'un accord d'asile annulé par le Premier ministre Keir Starmer en 2024, a déclaré le gouvernement de ce pays d'Afrique de l'Est.

Dans le cadre de cet accord, signé avant l'arrivée au pouvoir de M. Starmer, la Grande-Bretagne avait accepté de payer le Rwanda pour qu'il accueille des migrants arrivés illégalement en Grande-Bretagne. Seules quatre personnes ont été envoyées volontairement au Rwanda, le projet ayant été bloqué par des contestations judiciaires.

Le Rwanda a déposé une requête auprès de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, arguant que la Grande-Bretagne avait violé les accords financiers du « partenariat migratoire », a déclaré mardi son gouvernement dans un communiqué.

Il a ajouté que la Grande-Bretagne lui avait demandé en 2024 de renoncer à deux paiements de 50 millions de livres sterling (69 millions de dollars) dus en avril 2025 et avril 2026, en prévision de la résiliation officielle du traité sous-jacent à l'accord.

Le Rwanda s'est dit prêt à accepter, à condition que le traité soit résilié et que de nouvelles conditions financières soient négociées et convenues.

« Les discussions entre le Rwanda et le Royaume-Uni n'ont toutefois pas abouti, et les montants restent dus et exigibles en vertu du traité », a ajouté le gouvernement.

Après l'annulation de l'accord par Starmer, son gouvernement a déclaré que cela avait constitué un gaspillage de l'argent des contribuables et qu'aucun autre paiement ne serait effectué.

Les relations entre la Grande-Bretagne et le Rwanda se sont détériorées l'année dernière, lorsque Londres a suspendu une partie de son aide en raison du rôle joué par le Rwanda dans la guerre en République démocratique du Congo.

Le Rwanda a fait l'objet de pressions internationales suite à des accusations selon lesquelles il soutiendrait le groupe rebelle M23 dans ce pays.

Kigali nie soutenir le M23 et accuse les forces congolaises et burundaises d'être responsables de la reprise des combats qui ont fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés au cours de l'année écoulée.