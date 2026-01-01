CAN 2025 : Nsue marque enfin "officiellement" pour la Guinée équatoriale

Emilio Nsue a marqué un but qui pourrait bien être celui du tournoi lors de son premier match officiel à la Coupe d'Afrique des nations, après une carrière de 11 ans sous le drapeau de la Guinée équatoriale, alors qu'il n'était pas éligible.

Âgé de 36 ans, Nsue était le meilleur buteur avec cinq buts lors de la dernière édition du tournoi, mais la FIFA a décidé en 2024 qu'il n'avait jamais été éligible pour jouer pour la Guinée équatoriale et lui a interdit de jouer pour l'équipe nationale pendant six mois.

Emilio Nsue a finalement été autorisé à jouer en mars de cette année.

Il s'est blessé avant la Coupe d'Afrique et a manqué le match d'ouverture de son équipe, perdu 2-1 contre le Burkina Faso, avant d'entrer en jeu comme remplaçant lors de la défaite 1-0 contre le Soudan. Il a fait sa première apparition comme titulaire mercredi contre l'Algérie et a marqué d'une frappe puissante depuis l'extérieur de la surface de réparation, dans la lucarne opposée.

Ce but n'a été qu'une maigre consolation, l'Algérie menant déjà 3-0 et le match s'est terminé sur le score de 3-1.

Ce fut également la dernière apparition de Nsue dans cette édition, la Guinée équatoriale étant déjà assurée de terminer dernière du groupe E.