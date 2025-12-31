Nigeria : entrée en vigueur de nouvelles lois fiscales malgré la controverse

Au Nigeria, de nouvelles lois fiscales entreront en application au 1er janvier 2026 malgré des appels au report, a annoncé le président Bola Tinubu mardi.

Le chef de l’État s’est engagé ces derniers mois dans une refonte du système fiscal nigérian. Signées par le président en juin 2025, les nouvelles lois doivent permettre d’accroître les recettes et l’efficacité de la fiscalité du pays.

Dans un communiqué, Bola Tinubu a exhorté la population à soutenir ces réformes, présentées comme une “occasion unique de bâtir un socle fiscal équitable, compétitif et solide.”

"Les lois fiscales ne visent pas à augmenter les impôts, mais plutôt à soutenir une réinitialisation structurelle, à favoriser l'harmonisation et à protéger la dignité tout en renforçant le contrat social," a-t-il ajouté.

Mais la mise en œuvre de ces mesures fait l’objet de polémiques. Les parlementaires d’opposition affirment que les lois publiées au journal officiel comportent des ajouts jamais validés par le pouvoir législatif. Le président Tinubu a rejeté ses accusations, soulignant son engagement à garantir “l'intégrité des lois promulguées.”