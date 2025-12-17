Bienvenue sur Africanews

Insécurité au Nigeria : le syndicat des travailleurs réclame des actions concrètes

By Ali Bamba

Nigéria

Les membres du principal syndicat du Nigeria sont descendus dans les rues de Lagos mercredi pour protester contre la montée de l'insécurité, appelant le gouvernement à prendre des mesures urgentes pour protéger les vies et les biens.

Des centaines de membres du Nigeria Labour Congress (NLC) ont défilé sur les principales routes de la capitale commerciale, portant des pancartes et scandant des slogans contre les enlèvements, les vols à main armée et les meurtres dans tout le pays.

Les manifestants ont déclaré que l'aggravation de l'insécurité affectait la sécurité et les moyens de subsistance des travailleurs, nombre d'entre eux ayant peur de se rendre au travail ou de voyager pour les fêtes de fin d'année.

Les dirigeants syndicaux ont accusé le gouvernement de ne pas s'attaquer à la situation malgré des avertissements répétés.

La sécurité reste un problème majeur au Nigeria, des enlèvements contre rançon et des attaques de bandits ayant été signalés dans plusieurs régions du pays.

Des policiers ont été déployés pour surveiller la manifestation, qui est restée pacifique.

Le gouvernement fédéral a déclaré à plusieurs reprises qu'il s'engageait à lutter contre l'insécurité par des opérations militaires et des réformes de la police, mais les syndicats et les groupes de la société civile affirment qu'une action plus concrète est nécessaire.

