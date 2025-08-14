Nigeria : Tinubu vise une croissance économique de 7 % d'ici 2027

Le président nigérian Bola Tinubu a fixé mercredi un objectif de croissance économique annuelle de 7 % à l'horizon 2027, avec pour ambition de sortir de la pauvreté des millions de Nigérians et de multiplier par quatre la taille de l'économie d'ici 2030.

A son arrivée au pouvoir en 2023, Tinubu avait fixé un objectif de croissance de 6 %. Depuis lors, il a mis fin aux subventions à l'essence et à l'électricité et a dévalué le naira à deux reprises pour relancer la production nigériane, en berne depuis dix ans.

Cependant, ces mesures ont déclenché la pire crise du coût de la vie depuis une génération et n'ont pas encore permis d'accélérer la croissance.

Cette économie a néanmoins évolué de 3,13 % au premier trimestre, stimulée par une révision à la baisse de son produit intérieur brut.

Si elle a été réévaluée à environ 243,55 milliards de dollars, la croissance quant à elle est restée inférieure aux attentes.

Le président Tinubu, s'adressant au cabinet fédéral, a déclaré que les réformes avaient renforcé la stabilité macroéconomique et la confiance des investisseurs.

Ceci, tout en regrettant le frein que constituait la faiblesse de l'épargne publique. Un investissement public estimé à 5 % du produit intérieur brut.

Une dynamique de développement que Bola Tinubu espère maintenir en optimisant chaque naira disponible.

Il a d’ailleurs ordonné la révision de rétention des recettes et les déductions du compte fédéral, y compris les frais prélevés par des agences d'administration fiscale, de douanes et de la compagnie nationale pétrolière NNPC Ltd.

La Banque mondiale prévoit une croissance économique nigériane de 3,6 % cette année et de 3,8 % en 2027.