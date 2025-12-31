CAN 2025 : sans-faute du Nigeria, le tableau des 8e se précise [Football Now]

La Coupe d'Afrique des nations s'est poursuivie avec les derniers matchs des groupes C et D. En quête d'une place en huitièmes de finale, l'Ouganda abordait son dernier match en position d'outsider face au Nigeria, déjà qualifié et premier de la poule C.

Le Nigeria a conclu une campagne sans faute par une victoire 3-1 contre l'Ouganda, même sans Ademola Lookman, laissé au repos, grâce à un doublé de Raphael Onyedika .

Le Nigeria a remporté ses trois matchs de groupe. Les Super Eagles poursuivent leur chemin avec panache, tandis que l'Ouganda quitte la compétition dès la phase de groupes. La Tanzanie a tenu la Tunisie en échec et termine troisième de son groupe. En 8es de finale, les Tanzaniens croiseront le Maroc, favori du tournoi.

La RD Congo termine sa phase de poule par une victoire écrasante 3-0 face au Botswana. Les léopards visaient la tête du groupe dans un duel à distance avec les lions de la Teranga. Grâce à sa victoire 2-0 face au Bénin, la bande à Sadio Mané termine en tête du groupe D et rencontrera le troisième du groupe E en huitièmes de finale. Alors que la RDC doit affronter l'Algérie.

Malgré une défaite face au Sénégal, le Bénin a validé son ticket pour les 8es de finales. Ils rencontreront les Pharaons d'Égypte à Agadir.

Tableau des huitièmes de finale

Sénégal contre Troisième groupe E (samedi 3 janvier, 17h)

contre (samedi 3 janvier, 17h) Mali contre Tunisie (samedi 3 janvier, 20h)

contre (samedi 3 janvier, 20h) Égypte contre Bénin (lundi 5 janvier, 17h)

contre (lundi 5 janvier, 17h) Premier groupe F contre Deuxième groupe E (mardi 6 janvier, 20h)

contre (mardi 6 janvier, 20h) Afrique du Sud contre Deuxième groupe F (dimanche 4 janvier, 20h)

contre (dimanche 4 janvier, 20h) Maroc contre Tanzanie (dimanche 4 janvier, 17h)

contre (dimanche 4 janvier, 17h) Nigeria contre Troisième groupe F (lundi 5 janvier, 20h)

contre (lundi 5 janvier, 20h) Algérie contre RD Congo (mardi 6 janvier, 17h)

Les huitièmes de finale de la CAN 2025 seront disputés au Maroc du 3 au 6 janvier 2026.