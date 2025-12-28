CAN 2025 : le Nigeria en 8es de finale, Sénégal et RDC en ballotage favorable [Football Now]

La deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des nations de football 2025, s'est poursuivie samedi dans différentes villes marocaines. Si le Nigeria a composté son billet pour le prochain tour, d'autres équipes doivent encore patienter jusqu'à la dernière journée avant d'être fixées sur leur sort.

Le bal a été ouvert par le Bénin et le Botswana dans le groupe D. Les équipes battues lors de la première journée du tournoi avaient à cœur de sortir le grand jeu afin de se relancer. Les béninois poussé par un public enthousiaste a dominé les botswanais par le score d'un but à zéro. Les guépards obtiennent ainsi leur première en Coupe d'Afrique des Nations.

Pendant ce temps, la ville portuaire historique de Tanger, abritait la rencontre Sénégal- RD Congo. Il n’y a pas eu de vainqueur dans ce ''duel des félins''. Alors que son équipe était menée 1-0, Sadio Mané a égalisé en fin de rencontre. Les Lions de la Teranga et les Léopards ont le même nombre de points.

A Fès, le cœur culturel du Maroc, le Nigeria et la Tunisie ont disputé un match palpitant dans le Groupe C. Les supers Eagles ont pris l'avantage juste avant la mi-temps et ont inscrit deux autres buts en seconde période. Les Aigles de Carthage ont réagi en marquant deux buts en fin de match, mais n'a pas réussi à revenir au score, et le Nigeria s'est donc imposé 3-2.