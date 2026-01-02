CAN 2025 : l'ex-joueur Mustapha El Haddaoui applaudit l'organisation marocaine

Trente-sept ans après la dernière Coupe d’Afrique des nations organisée au Maroc, Mustapha El Haddaoui constate une nette évolution dans l’organisation et le déroulement de la compétition.

Selon lui, le tournoi se distingue dès son lancement par un très haut niveau d’organisation, fruit de la collaboration entre la Confédération africaine de football (CAF) et le Maroc. « Je vis cette expérience comme l’ensemble des Africains et des supporters venus encourager leurs équipes nationales respectives, ou simplement assister à cette Coupe d’Afrique des nations. Dès son lancement, la compétition s’est distinguée par un très haut niveau d’organisation… Nous espérons que cette dynamique remarquable se maintiendra jusqu’à la finale », explique El Haddaoui.

Sur le plan sportif, les Lions de l’Atlas suscitent un optimisme partagé. L’ancien international remarque une montée en puissance de l’équipe marocaine : « L'équipe marocaine a démontré qu'elle était prête et qu'elle avait le potentiel pour gagner. Il y a toujours des défis à relever, car toutes les équipes engagées sont bien préparées et compétitives. Il nous faudra donc redoubler d’efforts… Nous avons vu lors du dernier match que le rythme de l'équipe s'accélère. Si Dieu le veut, notre équipe sera solide et poursuivra un unique objectif partagé par tous les Marocains, celui de remporter ce trophée afin qu’il demeure ici, à Casablanca, à Rabat et dans l’ensemble du Maroc. Qu’il reste marocain, si Dieu le veut. »

Pour El Haddaoui, la CAN 2025 illustre l’excellence actuelle du football marocain et la capacité du pays à organiser une compétition de niveau mondial. Le tournoi constitue à la fois une vitrine du savoir-faire africain et une formidable opportunité pour les Lions de l’Atlas de briller devant leur public et de viser la victoire sur leur sol.