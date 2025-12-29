CAN 2025 : point complet sur la phase de groupes

La Coupe d’Afrique des Nations 2025, organisée au Maroc, offre un spectacle intense et très disputé. À l’issue des premières journées de la phase de groupes, plusieurs équipes ont déjà pris une option sérieuse pour la qualification, tandis que la lutte reste ouverte dans d’autres groupes pour accéder aux huitièmes de finale.

L’Égypte en bonne position avant son dernier match

L’équipe nationale égyptienne, dirigée par Hossam Hassan, dispute son dernier match de la phase de groupes face à l’Angola. Les Pharaons ont réalisé un parcours solide jusqu’à présent et figurent parmi les favoris pour atteindre le tour suivant.

Classement des groupes après les premières journées

Groupe A

Le pays hôte profite de l’avantage du terrain et occupe la première place, même si la qualification reste encore ouverte.

Maroc : 4 points

: 4 points Mali : 2 points

: 2 points Zambie : 2 points

: 2 points Comores : 1 point

Groupe B

L’Égypte domine nettement son groupe grâce à deux victoires consécutives. La bataille reste serrée pour la deuxième place qualificative.

Égypte : 6 points

: 6 points Afrique du Sud : 3 points

: 3 points Zimbabwe : 1 point

: 1 point Angola : 1 point

Groupe C

Le Nigeria confirme son statut de favori, tandis que la Tunisie doit encore sécuriser sa qualification.

Nigeria : 6 points

: 6 points Tunisie : 3 points

: 3 points Ouganda : 1 point

: 1 point Tanzanie : 1 point

Groupe D

Le groupe D est l’un des plus équilibrés, avec deux équipes en tête à égalité.

Sénégal : 4 points

: 4 points RD Congo : 4 points

: 4 points Bénin : 3 points

: 3 points Botswana : 0 point

Groupe E

L’Algérie impressionne avec un parcours sans faute et domine clairement son groupe.

Algérie : 6 points

: 6 points Burkina Faso : 3 points

: 3 points Soudan : 3 points

: 3 points Guinée équatoriale : 0 point

Groupe F

La lutte est très serrée entre la Côte d’Ivoire et le Cameroun, tandis que le Mozambique reste en embuscade.

Côte d’Ivoire : 4 points

: 4 points Cameroun : 4 points

: 4 points Mozambique : 3 points

: 3 points Gabon : 0 point

Une phase de groupes riche en suspense

Cette phase de groupes de la CAN 2025 confirme le haut niveau de la compétition, avec plusieurs affiches équilibrées et des écarts minimes au classement. Les dernières rencontres seront décisives pour déterminer les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale et promettent encore beaucoup d’intensité et de suspense.