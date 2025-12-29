CAN 2025 : la Zambie affronte le Maroc pour la troisième journée du Groupe A

La Zambie s’apprête à affronter le Maroc ce lundi pour la troisième journée de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Rendez-vous capital pour la survie des Chipolopolo dans cette CAN, après deux nuls et deux petits points acquis face aux Mali et aux Comores.

« L'histoire nous dit tout. Le Maroc a remporté la CAN, la Zambie a remporté la CAN. Cela nous montre que ce match est en réalité un match à 50-50, tout peut arriver dans le football. Nous sommes donc tout à fait prêts, non seulement individuellement, mais aussi en tant qu'équipe. Ce que nous voulons, c'est simplement nous assurer que nous travaillons ensemble en équipe et, bien sûr, remporter la victoire. C'est le plus important. Nous ne nous intéressons pas aux noms. La Zambie a déjà battu de grands noms. Nous avons remporté la Coupe d'Afrique des nations contre la Côte d'Ivoire, à l'époque où Didier Drogba et Yaya Touré, la meilleure génération de footballeurs, jouaient, mais nous avons quand même remporté la Coupe d'Afrique. Même cette fois-ci, nous y allons en pleine confiance et prêts à nous battre », déclare, Fashion Sakala, capitaine de la Zambie.

De leur côté, les Lions de l'Athlas pourraient retrouver leur capitaine, Achraf Hakimi, qui sort de blessure. Le ballon d'or 2025 espère jouer ces premières minutes cet après-midi.

"La bonne nouvelle, comme l'a dit l'entraîneur, c'est que j'espère qu'après la séance d'entraînement d'aujourd'hui, je pourrai jouer mes premières minutes avec l'équipe et retrouver ma confiance, car cela fait longtemps que je n'ai pas joué. Ensuite, c'est à l'entraîneur de décider s'il me considère prêt à jouer après cela, c'est sa décision, sinon, j'aiderai mon équipe d'une autre manière car, comme je l'ai dit, l'objectif principal était que le Maroc remporte cette Coupe d'Afrique des Nations", affirme, Achraf Hakimi, Capitaine de l’équipe du Maroc.

Avec le soutien, mais aussi la pression des public très impatients, le Maroc joue le Maroc a du concéder le nul 1 partout face au Mali lors de sa dernière sortie. Le groupe A peut se dénouer dès aujourd’hui.

Le Maroc s'est exprimé devant les médias dimanche, deux jours après avoir été hué par le public à la fin du match nul décevant du favori du tournoi contre une équipe malienne infatigable.

Les Lions de l'Atlas ont dominé la première mi-temps, mais ont dû attendre un penalty de Brahim Díaz pour prendre l'avantage avant la pause. Ce penalty a été sifflé après que Nathan Gassama ait été jugé, à la suite d'une vérification VAR, avoir touché le ballon de la main alors qu'il tentait de retrouver son équilibre après avoir été dépassé par Díaz.

Des milliers de supporters marocains sifflants ont tenté d'aider l'arbitre Abdou Abdel Mefire à prendre sa décision alors qu'il consultait les rediffusions avant de finalement se prononcer en faveur de l'équipe locale.

Les esprits se sont échauffés en deuxième mi-temps lorsque Lassine Sinayoko n'a pas obtenu de penalty après avoir été taclé par Jawad El Yamiq. Mefire a visionné les ralentis quelques minutes plus tard et a finalement accordé le penalty.

Sinayoko a dûment transformé le penalty pour égaliser à la 64e minute.

L'équipe locale a tout donné pour marquer le but de la victoire qui aurait apaisé les supporters en délire, mais le gardien malien Djigui Diarra a fait la différence en repoussant une frappe de Youssef En-Nesyri et en empêchant Woyo Coulibaly de marquer contre son camp.

La star française Kylian Mbappé a assisté au match, apparemment à l'invitation de son bon ami, le capitaine marocain Achraf Hakimi, qui s'est échauffé mais n'a pas joué, car il attend son retour après une blessure à la cheville.

« Je pense que c'est un plaisir de voir mon ami (Kylian Mbappé) dans mon pays. Il aime beaucoup le Maroc, il vient ici avec sa famille aussi souvent que possible. Il apprécie notre pays et la cuisine marocaine, je suis très heureux qu'il soit venu voir notre match », a déclaré Hakim aux journalistes lors d'une conférence de presse dimanche.