CAN 2025 : rare moment d'espoir pour les Soudanais meurtris par la guerre civile

Pour le peuple soudanais, la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Maroc 2025 représente bien plus qu'un tournoi de football, c'est une rare source d'espoir.

Les supporters soudanais, venus de leur pays et de la diaspora, ont afflué au Maroc, désespérés de voir leur équipe apporter un moment de joie à une nation qui endure des épreuves inimaginables.

Le Soudan aborde cette édition avec une fière histoire de père fondateur du football africain. C'est Abdel Halim Mohamed, ancien président de la Fédération soudanaise de football, qui a eu l'idée du tournoi en 1957. Depuis, les "Faucons de Jediane" y ont participé à dix reprises, soulevant le trophée à domicile en 1970 et atteignant les demi-finales en 1959 et 1963.

Cependant, la campagne 2025 a pour toile de fond la guerre dévastatrice qui a éclaté en avril 2023 entre l'armée nationale et les Forces de soutien rapide. Le conflit a déclenché "la pire crise humanitaire au monde", faisant des dizaines de milliers de morts et provoquant le déplacement d'environ 12 millions de personnes. Les géants de Khartoum, Al-Hilal et Al-Merreikh, ont été contraints de participer au championnat mauritanien, tandis que l'équipe nationale a joué des matches "à domicile" en Libye, au Sud-Soudan, en Tanzanie et en Mauritanie.

Malgré ces circonstances éprouvantes, le Soudan a fait preuve d'une résilience remarquable pour se qualifier pour la phase finale au Maroc. Cet esprit s'est également manifesté lors de la campagne de qualification pour la Coupe du monde 2026, au cours de laquelle le Soudan s'est illustré en terminant premier de son groupe, devant le Sénégal, pendant une certaine période. Bien que leur forme ait fini par décliner et qu'ils aient manqué de peu une première qualification historique pour la Coupe du monde au profit du Sénégal et de la RD Congo, leur présence au Maroc reste un témoignage de leur défi.

Placé dans un groupe C difficile aux côtés des poids lourds que sont l'Algérie, le Burkina Faso et la Guinée équatoriale, le Soudan a connu un début de campagne difficile. Malgré le soutien enthousiaste de leurs supporters dans les tribunes, le match d'ouverture a rappelé la tâche qui les attendait, les Faucons de Jediane s'inclinant 3-0 face à une équipe d'Algérie clinique