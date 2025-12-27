L'activiste anglo-égyptien Alaa Abd el-Fattah est arrivé au Royaume-Uni

Une semaine après que le gouvernement a levé l’interdiction de voyager imposée à Alaa And el-FAttah, l’activiste anglo-égyptien est arrivé au Royaume-Uni.

Le militant a été emprisonné près de dix ans pour avoir notamment exprimé son opposition au traitement réservé aux dissidents par le gouvernement égyptien.

Libéré en septembre, el-Fattah a été emprisonné deux ans de plus que sa mine de cinq ans car les autorités du Caire refusaient de reconnaitre la période qu’il a passée en détention provisoire comme faisant partie de sa peine.

Sa famille affirme que le militant, qui a un fils à Brighton, pourra voyager librement entre le Royaume-Uni et Le Caire quelques mois après sa libération de prison en Égypte.

Sa mère a frôlé la mort à deux reprises lorsqu'elle a été hospitalisée pendant une grève de la faim prolongée de huit mois visant à faire pression sur le ministère britannique des Affaires étrangères pour qu'il fasse davantage pour obtenir sa libération.

Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a passé trois appels à son homologue égyptien, Abdel Fatah al-Sisi, et le conseiller à la sécurité nationale du Royaume-Uni, Jonathan Powell, a également exhorté personnellement les Égyptiens à mettre fin à sa détention. Mais les Égyptiens n'ont jamais autorisé les visites consulaires britanniques à la prison, affirmant qu'ils ne reconnaissaient pas sa double nationalité.

Les changements intervenus à l'ambassade d'Égypte à Londres ont peut-être contribué à assouplir la position des autorités.

Issu d'une famille de militants des droits de l'homme, Abd el-Fattah est devenu une figure de proue du printemps arabe. Son style d'écriture direct, perspicace et non sectaire lui a valu plusieurs récompenses.