Égypte : le militant Alaa Abdel Fattah obtient la grâce présidentielle

Une grâce présidentielle a été accordée ce lundi au militant égypto-britannique Alaa Abdel Fattah en détention depuis septembre 2019 pour une publication sur les réseaux sociaux dénonçant les violences policières.

Il figurait parmi un groupe de sept détenus pour lesquels le Conseil égyptien des droits de l’Homme avait récemment soumis une pétition de clémence. Sa mère l’activiste et universitaire Laila Soueif, a récemment mis fin à une grève de la faim de 10 mois menée pour réclamer sa libération. Cette dernière a passé des semaines à camper devant le ministère britannique des affaires étrangères et le bureau du Premier ministre à Downing Street pour faire connaître le cas de son fils.

Le Royaume-Uni a tenté à plusieurs reprises de faire pressions sur le Caire pour obtenir la libération d'Alaa Abdel Fattah. La date exacte du retour de l’activiste au Royaume-Uni n’est pas encore connue.