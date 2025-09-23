Égypte : libéré de prison, Alaa Abdel Fattah revoit enfin sa famille

Le militant égypto-britannique Alaa Abdel Fattah a été libéré lundi, après avoir bénéficié d’une grâce présidentielle.

Il fait partie d’un groupe de six détenus graciés à la suite d’une dernière intervention du Conseil égyptien des droits de l’homme, qui avait adressé une demande au président Abdel Fattah al-Sissi pour des « raisons sanitaires et humanitaires ».

Selon sa compagne, Abdel Fattah a été libéré de la prison de Wadi Natron, après y avoir passé près de douze années derrière les barreaux. Arrêté en 2014 pour avoir participé à une manifestation non autorisée et accusé d’avoir agressé un policier, il avait été brièvement libéré en 2019 avant d’être de nouveau arrêté la même année, dans le cadre d’une vague de répression déclenchée par des manifestations antigouvernementales.

Au fil des ans, les autorités égyptiennes l’ont également poursuivi pour d'autres chefs d’accusation, notamment l’usage abusif des réseaux sociaux et l’appartenance présumée à un groupe terroriste. Figure emblématique du soulèvement populaire de 2011, Alaa Abdel Fattah est devenu l’un des symboles de la lutte pour les libertés en Égypte. Sa mère Laila Souief avait fait lepied de grue durant des semaines devant le ministère britannique des affaires étrangères et le bureau du Premier ministre à Downing Street pour appeler à la libération de son fils