République centrafricaine : 1 170 agents électoraux formés à Bimbo pour les élections du 28 décembre

À l’approche des élections groupées du dimanche 28 décembre en République centrafricaine, l’Autorité nationale des élections (ANE) a entamé à Bimbo la formation de 1 170 agents électoraux.

Ces agents seront déployés dans les 234 bureaux de vote répartis dans les trois circonscriptions électorales de la commune.

Selon Dieu Aimé Ndozou Mougbia, président du démembrement de l’ANE de Bimbo, cette formation vise à assurer la bonne organisation du scrutin. « Nous formons les agents avant d’identifier un président de bureau de vote et quatre assesseurs. Leur rôle est d’orienter les électeurs et de garantir le bon déroulement du vote », a-t-il expliqué.

Ce renforcement des capacités intervient dans un contexte électoral inédit, marqué par l’organisation simultanée des élections présidentielle, législatives, régionales et municipales. Les municipales, en particulier, n’avaient plus été organisées depuis 1988.

À quelques jours de l’échéance, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a appelé les Centrafricains à participer au processus électoral et exhorté les autorités à garantir des scrutins « pacifiques, inclusifs et crédibles », saluant au passage l’appui logistique et sécuritaire de la MINUSCA.

Près de 2,39 millions d’électeurs sont attendus pour ces scrutins simultanés, un test majeur pour la consolidation de la paix et de la gouvernance démocratique en République centrafricaine.