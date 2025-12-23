Élections en Centrafrique : la distribution des cartes électorales démarre

En République centrafricaine, à moins de deux semaines des élections générales prévues le 28 décembre prochain, la distribution des cartes d’électeurs a officiellement débuté sur l’ensemble du territoire.

À Bangui comme dans plusieurs villes de l’intérieur du pays, notamment dans la préfecture de Bamingui-Bangoran, de nombreux citoyens ont déjà pu retirer leurs cartes dans les centres de vote. Une opération rendue possible grâce au travail de l’équipe de la délégation sous-préfectorale des élections de Ndele avec l’appui technique, logistique et sécuritaire de la MINUSCA.

Jean de Dieu Ndaka Pabandji, rapporteur général de la délégation sous-préfectorale des élections à Ndele, se réjouit de la forte mobilisation de la population pour le retrait de ces cartes : « C’est depuis longtemps que la population manifeste l’envie d’avoir ces cartes-là aujourd’hui. Si bien que pour le moment, oui la population est très d’accord pour aller prendre ces nouvelles cartes afin d’attendre les élections de 28 décembre 2025 à venir », a déclaré Jean de Dieu Ndaka Pabandji.

Issaka Ali, âgé de 18 ans, élève au lycée de Ndele en classe de 3e, a manifesté l’intérêt de venir chercher sa nouvelle carte, selon lui c’est sa première fois d’aller voter. Il n’a pas caché sa satisfaction : « C’est ma première fois de me faire enrôler, je viens de recevoir ma carte tout est dans les normes toutes mes filiations sont correctes. Lorsque j’étais arrivé, j’ai emmené mon acte de naissance on a pris toutes les informations me concernant, on a pris ma photo et après cela je viens de récupérer ma carte d’électeur. Je vais voter, j’ai vraiment envie de voter.» , a-t-il expliqué.

Achta Mahamat Nganou, née à Ndele, s’est présentée au centre de Ndele avec son ancienne carte, et a suivi les procédures pour avoir sa nouvelle carte d’électeur, elle a apprécié le service d’accueil de l’ANE : « Avant j’étais à Ouadda Maikaga, à l’époque par rapport à cette crise, nous ne sommes pas stables, on fuyait dans la brousse, je n’arrivais pas à voter, j’avais ma carte d’électeur. Lorsque je suis arrivée à Ndele j’ai présenté ma carte, les agents de démembrement m’ont dit qu’ils ne connaissent pas cette localité de Ouadda Maikaga, il faut que je me fasse enrôler à nouveau, j’avais présenté mon acte de naissance, c’est ce qui a fait que j’ai suivi le processus et on m’a enrôlée pour me faire une nouvelle carte que je viens de prendre.», a-t-il indiqué.

La MINUSCA apporte un soutien technique et logistique à l’Autorité nationale des élections pour le déploiement de matériels électoraux dans les régions. Elvis Sameba, Conseiller électoral, logistique opération pour le bureau électoral de Ndele, a confirmé la réception de ces matériels non sensibles, qui sont stockés et sécurisés à la base de la MINUSCA. Rappelons que ces élections groupées, à savoir présidentielle, législative, municipale et conseillers régionaux auront lieu le 28 décembre prochain.