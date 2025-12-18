La Centrafrique renforce son appareil sécuritaire à l'approche du scrutin

Un plan intérieur de sécurisation des élections déployé en République Centrafricaine à l'approche du quadruple scrutin prévu le 28 décembre prochain.

Plus de 1000 soldats des FACA, les forces armées, 718 agents de police et de gendarmerie ont été formés par la Minusca en vue d'assurer un scrutin apaisé dans ce pays d'Afrique centrale. À ceux-là, s'ajoutent 800 membres des forces de sécurité intérieure qui ont bénéficié d'une formation de deux mois alternant exercices pratiques et mises en situation réelle et enseignements théoriques approfondis. Ces élections générales interviennent dans un contexte politique et sécuritaire tendu.

Le président sortant Faustin Archange Touadéra candidat à un troisième mandat qui fait figure de favori aura face à lui six autres candidats dont l'ancien Premier ministre Anicet Dologuélé. De son côté, le Bloc républicain pour la défense de la Constitution appelle multiplie ses appels au boycott.

Sur le plan sécuritaire, deux casques bleus ont été blessés au cours d'une attaque en début de semaine sur l'axe-Zemio-Mboki dans la préfecture du Haut-Mbomou. La cheffe de la Minusca a condamné ces incidents et a invité les autorités centrafricaines à identifier les auteurs de ces actes