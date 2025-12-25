CAN 2025 : le Maroc affronte le Mali ce vendredi

Après sa victoire en match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 contre les Comores (2-0), l'équipe nationale marocaine poursuit sa préparation pour son deuxième match du groupe A contre le Mali, prévu ce vendredi à 21h00 au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Sous la houlette de l'entraîneur Walid Regragui, les joueurs ont intensifié leurs séances d'entraînement en mettant l'accent sur les aspects physiques et tactiques.

"Ils vont probablement vouloir jouer plus aussi. Ce sera un match différent, dans lequel nous aurons peut-être moins la possession du ballon. Nous devrons nous adapter et nous verrons l’attitude que nous adopterons lorsque nous n'aurons pas le ballon, ainsi que la discipline dont nous ferons preuve. En tout cas, ce sera un vrai test pour nous, comme pour le Mali", a déclaré Walid Regragui, sélectionneur de l’équipe marocaine, lors d'une conférence.

Les Lions de l’Atlas ont remporté la Coupe d’Afrique des Nations en 1976 en Éthiopie. L’équipe nationale marocaine est la première équipe africaine à passer la phase de poule lors d’une coupe du monde, c'était en 1986. Depuis le début de l’année, le Maroc enregistre une longue série de victoires en matchs internationaux : 19 rencontres remportées à la suite. Face à eux, le Mali, si le pays n’a pas encore remporté de compétition officielle, il compte bien se faire une place sur le podium cette année.