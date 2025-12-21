La Coupe d'Afrique démarre ce dimanche

La Coupe d'Afrique des nations (CAN) démarre enfin aujourd'hui au Maroc. Vingt-quatre équipes, six villes hôtes, neuf stades et une nation passionnée de football sont prêts à accueillir le continent pour le plus grand tournoi africain.

Ce tournoi de quatre semaines a été présenté comme une répétition générale très médiatisée en vue de la Coupe du monde 2030, dont le Maroc sera l'un des principaux co-organisateurs. Pour se préparer, le royaume s'est lancé dans l'un des programmes d'infrastructure les plus ambitieux de l'histoire du sport africain.

La Côte d'Ivoire, tenante du titre, a réalisé un parcours incroyable pour remporter le titre en tant que pays hôte lors de la dernière édition, et le Nigeria espère faire mieux après avoir perdu la finale.

Le Sénégal de Sadio Mané est de retour après avoir remporté l'édition 2021, et l'Égypte espère que les spéculations sur l'avenir de Mohamed Salah ne détourneront pas l'équipe de son objectif : remporter un huitième titre continental, ce qui constituerait un nouveau record.

Les groupes

Groupe A : Maroc, Mali, Zambie, Comores

Groupe B : Égypte, Afrique du Sud, Angola, Zimbabwe

Groupe C : Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie

Groupe D : Sénégal, République démocratique du Congo, Bénin, Botswana

Groupe E : Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Soudan

Groupe F : Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire et Mozambique

Ambiance électrique à Rabat

Dans la vaste fan zone de Rabat, un concert d'ouverture tout en douceur laisse place à une excitation grandissante. Malgré le temps froid et pluvieux, conditions inhabituelles pour une Coupe d'Afrique des Nations, les supporters marocains sont déjà en pleine effervescence.

« Allez, le Maroc ! C'est notre Coupe ! », s'exclame Abdessamad, drapé dans les couleurs nationales. À ses côtés, Mouhad, un autre supporter, affiche le même optimisme : « On espère remporter la CAN, ouais ! »

Tous les regards sont tournés vers le défenseur vedette Achraf Hakimi. Une blessure à la cheville début novembre a remis en question sa participation au match d'ouverture. Mais le capitaine insiste sur le fait que l'équipe est prête à répondre aux attentes.

« C'est la responsabilité qui nous incombe », déclare Hakimi. « C'est une responsabilité positive qui nous motive à nous préparer pour ce tournoi. »

Les Comores, outsiders, profitent pleinement de l'instant présent

Alors que le Maroc porte le poids des espoirs de son pays hôte, l'ambiance dans le camp des Comores est plus détendue. La nation insulaire s'apprête à disputer sa deuxième Coupe d'Afrique des nations seulement.

« Nous avons raté la CAN en Côte d'Ivoire. C'était triste, mais aujourd'hui, nous avons prouvé une fois de plus que nous avons le niveau pour participer à cette CAN », a déclaré l'attaquant El Fardou Ben Mohamed. « Donc oui, c'est une source de fierté pour tout le peuple comorien, même si nous sommes un petit pays. »

L'importance de ce moment n'est pas passée inaperçue dans le pays. Le président des Comores, Azali Assoumani, a rendu visite en personne à l'équipe, surnommée les « Coelacanths », afin de lui témoigner son soutien avant son premier match.

Les joueurs doivent désormais affronter l'atmosphère imposante du stade Moulay Abdellah de Rabat, où près de 70 000 supporters, dont la plupart soutiennent les Lions de l'Atlas, créeront un décor intimidant.

Heure du coup d'envoi

Le coup d'envoi sera donné dans quelques heures seulement. Le premier match de la CAN 2025 débutera ce soir à 20 h CAT et CET, marquant ainsi le lancement officiel du plus grand tournoi de football africain et le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire du football sur le continent.