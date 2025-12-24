Yémen : échange de prisonniers entre le gouvernement et les Houthis

Au Yémen, le gouvernement reconnu par la communauté internationale et les rebelles houthis soutenus par l'Iran ont conclu un accord pour libérer 2 900 personnes détenues depuis le début de la guerre civile, il y a 11 ans.

Mohamed Al-Jabir, ambassadeur d'Arabie saoudite au Yémen, a déclaré dans un communiqué que l'accord avait été signé sous la supervision du Bureau de l'envoyé spécial de l'ONU dans le pays et du Comité international de la Croix-Rouge. Celui-ci a été conclu à l’issue de 12 jours de discussion.

Parmi les détenus concernés figurent des ressortissants saoudiens et soudanais, selon les deux camps qui se sont affrontés pendant plus d’une décennie. Il s'agit du plus important échange de prisonniers entre les Houthis et le gouvernement internationalement reconnu du Yémen depuis le début de la guerre civile.

Le Yémen est déchiré par une guerre civile depuis 2014, qui a débuté lorsque les Houthis se sont emparés de la ville de Sanaa et de la majeure partie du nord du pays, chassant le gouvernement.

Cette guerre a fait plus de 150 000 morts, combattants et civils, et a provoqué l'une des pires catastrophes humanitaires au monde.