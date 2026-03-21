Guerre au moyen-Orient : les Houthis menacent de bloquer le détroit de Bab el-Mandeb

Après Ormuz, le blocage d'un autre détroit stratégique pourrait secouer l'économie mondiale.

Alliés de l'Iran dans la guerre au Moyen-Orient, les rebelles houthis du Yémen menacent de bloquer le détroit de Bab-el-Mandeb aux navires des pays qu’ils accusent d’agresser les membres de l’« axe de la résistance » à savoir l'Iran, le Liban, la Palestine, et l'Irak. Le détroit de Bab el-Mandeb, qui relie la mer Rouge au golfe d’Aden, est un passage maritime important. Il constitue une voie vitale pour le transport maritime, notamment pour les hydrocarbures (pétrole, gaz) entre l’Europe et l’Asie, et relie indirectement l’océan Atlantique, la mer Méditerranée et l’océan Indien.

Toute interruption du trafic dans ce corridor aurait des répercussions majeures sur les chaînes d’approvisionnement mondiales et les prix de l’énergie. Pour les Houthis tous les scénarios possibles pour soutenir l’Iran dans son conflit contre Washington et Tel-Aviv sont à l'étude.