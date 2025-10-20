Yémen : les houthis pleurent un chef militaire tué par une frappe israélienne

Les rebelles houthis du Yémen ont organisé lundi les funérailles d'un de leur responsable militaire tué par une frappe israélienne.

La cérémonie à eu lieu à Sanaa, la capitale en présence de plusieurs dizaines de personnes.

Ces funérailles interviennent alors qu'un fragile cessez-le-feu proposé par les États-Unis pour mettre fin à deux années de guerre semble tenir dans la bande de Gaza et près de deux mois après que des frappes aériennes israéliennes ont tué de hauts responsables du gouvernement houthi à Sanaa, dont le premier ministre, Ahmed al-Rahawi, et plusieurs autres ministres.

Les Houthis n'ont pas précisé quand la frappe avait eu lieu, mais la mort du général de division Muhammad Abdul Karim al-Ghamaria a encore aggravé les tensions entre la faction rebelle et Israël.