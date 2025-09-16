Yémen : hommage à 31 journalistes tués par les frappes israéliennes

À Sanaa, capitale du Yémen, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées mardi pour assister aux funérailles des trente-et-un journalistes tués la semaine précédente lors de frappes israéliennes.

À l’intérieur de la mosquée al-Shaab, la foule scandait des invocations religieuses autour des cercueils, avant que ceux-ci ne soient portés et escortés par la garde d’honneur, dans un cortège empreint de gravité et de solennité.

Selon le ministère de la Santé des zones contrôlées par les Houthis, les frappes avaient touché des quartiers résidentiels, un quartier général militaire et une station-service, entraînant de lourdes pertes parmi la population civile.

Israël avait déjà mené plusieurs vagues de frappes en réponse aux tirs de missiles et de drones des Houthis, qui affirment agir en soutien au Hamas et au peuple palestinien de Gaza.