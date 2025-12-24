Libye : le général Mohamed Al-Haddad meurt dans un crash en Turquie

Le chef d’état-major général de l’armée libyenne, le général de corps d’armée Mohamed Al-Haddad, est décédé mardi 23 décembre 2025 dans un accident d’avion survenu en Turquie, a annoncé le Premier ministre libyen, Abdelhamid Dbeibah.

Le drame s’est produit peu après le décollage de l’appareil depuis l’aéroport d’Esenboga, à Ankara, alors que la délégation officielle rentrait en Libye à l’issue d’une visite diplomatique.

Selon les autorités turques, le contact avec l’avion d’affaires de type Falcon 50 a été perdu environ quarante minutes après son décollage. L’épave a été retrouvée près du village de Kesikkavak, dans le district de Haymana, à une soixantaine de kilomètres au sud de la capitale. L’appareil aurait émis un signal d’urgence, vraisemblablement en raison d’une panne technique, avant que toute communication ne soit interrompue.

Outre le général Al-Haddad, plusieurs hauts responsables militaires ont péri dans l’accident, dont le chef d’état-major des forces terrestres, le général Al-Fitouri Ghraybel, le directeur de l’Autorité de l’industrie militaire, Mahmoud Al-Qatawi, ainsi que Mohamed Al-Assaoui Diab, conseiller du chef d’état-major. Un photographe militaire, Mohamed Omar Ahmed Mahjoub, se trouvait également à bord.

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre libyen a déploré une « grande perte pour la patrie », saluant la loyauté et le dévouement de responsables ayant servi l’État dans un contexte sécuritaire fragile. Nommé en août 2020, Mohamed Al-Haddad jouait un rôle central dans les efforts, soutenus par les Nations unies, visant à unifier une armée libyenne profondément divisée.

Les autorités libyennes ont évoqué une défaillance technique comme cause probable de l’accident et annoncé l’envoi d’une équipe d’enquête à Ankara afin de coopérer avec les autorités turques, lesquelles ont également ouvert une enquête judiciaire.