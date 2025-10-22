Ouganda : un accident de la circulation a fait au moins 46 morts et plusieurs blessés

Mercredi peu après minuit heure locale, deux bus et deux autres véhicules sont entrés en collision sur l'autoroute menant à Gulu, grande ville du nord de ce pays d'Afrique de l'Est.

Les autorités indiquent qu'il s'agit de l'un des accidents de la route les plus graves survenus en Ouganda ces dernières années.

Le rapport stipule que deux chauffeurs de bus roulant en sens inverse ont tenté de dépasser d'autres véhicules, causant la collision près de la ville de Kiryandongo.

« Au cours de cette manœuvre, les deux bus se sont percutés de plein fouet », indique le communiqué de la police.

Les accidents mortels de la route sont fréquents en Ouganda et ailleurs en Afrique de l'Est, où les routes sont souvent étroites.

La police attribue généralement ces accidents à la vitesse excessive des conducteurs.

En août, un bus transportant des personnes qui revenaient d'un enterrement dans le sud-ouest du Kenya s'est renversé et a plongé dans un fossé, tuant au moins 25 personnes et en blessant plusieurs autres.

Le bilan de la dernière catastrophe aérienne en Ouganda est exceptionnellement élevé, a déclaré une porte-parole de la Croix-Rouge qui a décrit les victimes comme étant couvertes de sang et souffrant de fractures aux membres.

Elle a déclaré que les images de la scène étaient trop horribles pour être partagées.

La plupart des blessés sont soignés dans un hôpital public situé à proximité.

En Ouganda, 5 144 personnes ont été tuées dans des accidents de la route en 2024. Ce chiffre est en hausse par rapport à 4 806 en 2023 et 4 534 en 2022, selon les chiffres officiels de la police, qui montrent une augmentation inquiétante du nombre total de personnes tuées ou blessées dans des accidents de la route ces dernières années.

Selon le dernier rapport de la police sur la criminalité, les dépassements imprudents et les excès de vitesse ont représenté 44,5 % de tous les accidents recensés en 2024.

« Alors que l'enquête se poursuit, nous exhortons vivement tous les automobilistes à faire preuve d'une prudence maximale sur les routes, en évitant notamment les dépassements dangereux et imprudents, qui restent l'une des principales causes d'accidents dans le pays », a déclaré la police dans son communiqué après le dernier accident.