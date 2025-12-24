Sénégal : un recours pour rétablir les droits civiques d'Ousmane Sonko

Au Sénégal, les avocats d'Ousmane Sonko ont indiqué avoir introduit un recours en révision du procès qui opposait leur client, à l’époque opposant, à l’ancien ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang.

Cette affaire avait valu à l'actuel premier ministre son exclusion de la course à la présidentielle de 2024.

Un an et demi après la nomination du leader du Pastef à la Primature, la bataille judiciaire pour son intégrité civique franchit ainsi une étape décisive.

Ses conseils étaient réunis en conférence de presse cette semaine pour la réouverture du procès pour diffamation, affiramnt avoir découvert un document à charge contre l'ancien ministre, sufisant pour acquitter Ousmane Sonko.

Selon les avocats de Sonko, l’objectif de cette bataille judiciaire est de «laver» l’honneur de l’actuel Premier ministre et de lever définitivement toute hypothèque sur son éligibilité pour les échéances futures, notamment la Présidentielle de 2029.

Cette sortie intervient alors que le Président Bassirou Diomaye Faye effectue une tournée économique dans le Sud du pays.

Selon les médias locaux, la défense miserait sur une rupture totale avec les décisions de l’ancien régime pour restaurer les droits d'Ousmane Sonko.