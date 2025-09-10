Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Sénégal : le Premier ministre Ousmane Sonko annule sa visite en France

Le leader de l'opposition sénégalaise Ousmane Sonko s'adresse aux journalistes après sa libération de garde à vue à Dakar, au Sénégal, le 8 mars 2021. (AP Photo)   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Sénégal

Il était attendu à Paris le 23 septembre pour un forum d’investisseurs organisé par la BPI.

Le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko annule sa toute première visite en France. Dans un communiqué, la primature évoque un empêchement lié à son agenda, précisant qu’Ousmane Sonko sera représenté lors de cet événement par un membre du gouvernement.

Dans un contexte de redéfinition des relations entre la France et le Sénégal, cette annonce alimente les spéculations, certains observateurs y voyant un acte de rupture avec l'Hexagone. Une hypothèse que la primature a tenu à balayer en rappelant dans son communiqué que le Premier ministre accueillera prochainement à Dakar son homologue français dans le cadre du séminaire intergouvernemental (SIG). Il s’agit d’une initiative conjointe annoncée par les chefs d’État français et sénégalais. 

S’il ne passe pas par la France, le Premier ministre effectuera quand même une visite officielle aux Émirats arabes unis du 8 au 12 septembre. Puis poursuivra en Italie les 13 et 14 septembre 2025, dernière étape de son déplacement.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.