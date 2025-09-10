Sénégal : le Premier ministre Ousmane Sonko annule sa visite en France

Il était attendu à Paris le 23 septembre pour un forum d’investisseurs organisé par la BPI.

Le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko annule sa toute première visite en France. Dans un communiqué, la primature évoque un empêchement lié à son agenda, précisant qu’Ousmane Sonko sera représenté lors de cet événement par un membre du gouvernement.

Dans un contexte de redéfinition des relations entre la France et le Sénégal, cette annonce alimente les spéculations, certains observateurs y voyant un acte de rupture avec l'Hexagone. Une hypothèse que la primature a tenu à balayer en rappelant dans son communiqué que le Premier ministre accueillera prochainement à Dakar son homologue français dans le cadre du séminaire intergouvernemental (SIG). Il s’agit d’une initiative conjointe annoncée par les chefs d’État français et sénégalais.

S’il ne passe pas par la France, le Premier ministre effectuera quand même une visite officielle aux Émirats arabes unis du 8 au 12 septembre. Puis poursuivra en Italie les 13 et 14 septembre 2025, dernière étape de son déplacement.