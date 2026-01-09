Bienvenue sur Africanews

Sénégal : Ousmane Sonko écarte une restructuration de la dette

Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko s’adressent à leurs partisans à Dakar, au Sénégal, le 14 mars 2024.   -  
By Africanews

Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko affirme que le pays n’aura pas besoin de restructurer sa dette, malgré de lourdes échéances de remboursement.

Selon le Fonds monétaire international, la dette sénégalaise atteignait 132 % du PIB fin 2024, après la découverte de milliards de dollars de dettes non déclarées par l’ancienne administration. Le FMI a depuis gelé un programme de prêts de 1,8 milliard de dollars, obligeant le pays à se financer sur les marchés régionaux.

Malgré les inquiétudes des analystes, Ousmane Sonko assure que la dette reste soutenable et que le Sénégal parvient à la rembourser depuis plus d’un an. Il affirme que les projections de croissance et de recettes ont été validées par les partenaires internationaux, y compris le FMI.

Le gouvernement reconnaît une année difficile, mais se dit confiant, misant sur la croissance et sur la conclusion rapide d’un nouvel accord avec le FMI pour stabiliser les finances publiques et rassurer les investisseurs.

