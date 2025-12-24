Lagos - Nigeria : 11ème édition de l’Africa Fashion Week

Des créateurs, des mannequins et des passionnés de mode se sont réunis à Lagos ce week-end pour l'Africa Fashion Week Nigeria 2025, l'un des plus grands événements de mode du pays, qui met en valeur la créativité locale.

Les créateurs ont présenté des collections inspirées des textiles traditionnels nigérians tels que l'Aso Oke, l'Adire et l'Ankara, mélangées à des coupes modernes destinées aux marchés locaux et internationaux.

L'Africa Fashion Week Nigeria, dont la première édition a eu lieu en 2013, est devenue l'un des principaux événements de mode du pays, contribuant à lancer la carrière de créateurs qui ont ensuite défilé à Londres, Paris et New York.

Ces dernières années, l’industrie de la mode fait face à de nombreuses difficultés, baisse des chiffres d’affaires des grandes maisons, expansions agressives de la fast fashion, pollution sans oublier la problématique du plagiat.

La mode reste un employeur important dans l'économie créative du Nigeria, fournissant des emplois aux tailleurs, mannequins, maquilleurs, photographes et propriétaires de petites entreprises.