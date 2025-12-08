Dakar Fashion Week : la mode prend le large

À Dakar, la mode quitte le podium… pour prendre le large. Au large de la capitale sénégalaise, les mannequins défilent cette année sur des pirogues de pêcheurs, accrochés à des cordes pour ne pas tomber dans les vagues. Une scène spectaculaire pour la 23ᵉ Dakar Fashion Week.

Fondée en 2002 par la créatrice Adama Paris, la Fashion Week est devenue l’un des rendez-vous majeurs de la mode africaine. Pour cette édition 2025, le thème est clair : « l’océan comme scène ». Et la promesse est tenue : le public, lui aussi, embarque sur les bateaux.

Dakar, capitale culturelle, s’impose depuis longtemps comme un pilier de la mode du continent. Le Sénégal porte une tradition textile ancienne et influence depuis des décennies l’esthétique ouest-africaine, du streetwear aux arts urbains.

La Dakar Fashion Week attire aujourd’hui des créateurs venus de toute l’Afrique. Défilés à l’ambassade de Turquie, scène ouverte pour les jeunes stylistes… L’événement rayonne bien au-delà du littoral sénégalais.

Une édition hors normes, portée par la créativité d’Adama Paris et de ses équipes. À Dakar, cette année, la mode a prouvé qu’elle pouvait naviguer… même en pleine houle.