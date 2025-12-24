Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Sport

sport

CAN 2025 : le Cameroun débute face au Gabon dans le groupe F

Dylan Tavares (à droite), du Cap-Vert, et Collins Fai, du Cameroun, se disputent le ballon lors de la Coupe d'Afrique des nations 2022.   -  
Copyright © africanews
Themba Hadebe/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
By Ali Bamba

Maroc

Le Cameroun affronte le Gabon dans le groupe F de la Coupe d'Afrique des Nations à Agadir.

Les Lions indomptables débuteront la compétition avec l'espoir de rebondir après leur élimination en huitièmes de finale lors de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire.

« Nous sommes prêts pour le match de demain, car nous avons autant besoin des trois points que nos adversaires. Mais nous devons être prêts spirituellement, mentalement et physiquement pour être sûrs de remporter les trois points demain. »

Le Cameroun sort de plusieurs semaines de turbulences, suite au licenciement du sélectionneur Marc Brys et aux tensions entre l'entraîneur belge et le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, qui a finalement nommé David Pagou le 1er décembre.

Le match Cameroun-Gabon débutera à 20h GMT.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.