CAN 2025 : le Cameroun débute face au Gabon dans le groupe F

Le Cameroun affronte le Gabon dans le groupe F de la Coupe d'Afrique des Nations à Agadir.

Les Lions indomptables débuteront la compétition avec l'espoir de rebondir après leur élimination en huitièmes de finale lors de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire.

« Nous sommes prêts pour le match de demain, car nous avons autant besoin des trois points que nos adversaires. Mais nous devons être prêts spirituellement, mentalement et physiquement pour être sûrs de remporter les trois points demain. »

Le Cameroun sort de plusieurs semaines de turbulences, suite au licenciement du sélectionneur Marc Brys et aux tensions entre l'entraîneur belge et le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, qui a finalement nommé David Pagou le 1er décembre.

Le match Cameroun-Gabon débutera à 20h GMT.