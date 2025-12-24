CAN 2025 : le Cameroun débute face au Gabon dans le groupe F

Maroc
Le Cameroun affronte le Gabon dans le groupe F de la Coupe d'Afrique des Nations à Agadir.
Les Lions indomptables débuteront la compétition avec l'espoir de rebondir après leur élimination en huitièmes de finale lors de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire.
« Nous sommes prêts pour le match de demain, car nous avons autant besoin des trois points que nos adversaires. Mais nous devons être prêts spirituellement, mentalement et physiquement pour être sûrs de remporter les trois points demain. »
Le Cameroun sort de plusieurs semaines de turbulences, suite au licenciement du sélectionneur Marc Brys et aux tensions entre l'entraîneur belge et le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, qui a finalement nommé David Pagou le 1er décembre.
Le match Cameroun-Gabon débutera à 20h GMT.
03:00
CAN 2025 : les Bafana Bafana s'imposent, Salah sauve l'Égypte [Football Now]
00:56
CAN 2025 : le Sénégal entre en lice face au Botswana dans le groupe D
Aller à la video
CAN 2025 : les "Cœlacanthes", aux origines du surnom des Comores
05:00
CAN 2025 : le Maroc débute par une victoire contre les Comores [Football Now]
Aller à la video
CAN 2025 : le Maroc s’impose face aux Comores en match d’ouverture
Aller à la video
CAN 2025 : le sélectionneur égyptien apporte son soutien à Mo Salah