CAN 2025 : carton plein pour les anciens champions d'Afrique [Football Now]

La CAN 2025 a démarré en fanfare au Maroc, avec des matchs riches en buts, en ambiance et en déclarations d'intention de la part de plusieurs favoris du tournoi dans les groupes C et D.

À Rabat, la République démocratique du Congo a battu le Bénin dans un match très disputé pour le compte du groupe D. Théo Bongonda a profité d'une erreur défensive en première mi-temps pour donner l'avantage à la RD Congo. Malgré les efforts du Bénin pour réagir, les Léopards ont tenu bon et ont remporté les trois points devant un public enthousiaste au stade Al Madina.

« Nous avons fait ce qu'il fallait pour remporter les trois points », a déclaré l'attaquant congolais Fiston Mayele après le match. Le défenseur Steve Kapuadi a salué le soutien des supporters qui avaient fait le déplacement : « Nos supporters sont venus ici pour nous. Ils étaient là avec d'autres. C'était donc très agréable. »

Le défenseur béninois Olivier Verdon a souligné l'ambiance positive malgré la défaite, qualifiant celle-ci de « bonne ambiance, bon stade », avant d'insister sur le fait que l'équipe allait « continuer ».

L'autre match du groupe D s'est déroulé à Tanger, porte d'entrée du Maroc entre l'Afrique et l'Europe, où le Sénégal s'est facilement imposé face au Botswana. Les Lions de la Teranga ont pris le contrôle dès le début et n'ont jamais lâché prise, Nicolas Jackson marquant un but à chaque mi-temps et Chérif Ndiaye ajoutant un troisième but en fin de match pour une victoire 3-0.

Jackson, qui a eu peu d'occasions de jouer au Bayern Munich depuis son transfert de Chelsea cet été, a manqué plusieurs occasions. La première est survenue tôt dans le match, lorsque Phoko a pris le dessus lors d'un face-à-face, avant que Pape Gueye ne tire au-dessus, puis Phoko ne réalise un autre arrêt exceptionnel pour repousser une tentative de Sadio Mané.

De nombreuses autres occasions ont été manquées avant que Jackson ne débloque enfin la situation à la 40e minute en concluant simplement un centre rapide d'Ismail Jakobs.

Le Botswana s'est montré plus ambitieux en attaque après la pause, mais cela a donné lieu à davantage d'occasions de contre-attaque pour les Lions de la Teranga, qui ont rapidement repris leur domination.

Ce résultat donne lieu à un match décisif dans le groupe D entre le Sénégal et la RD Congo samedi à Tanger, les deux équipes cherchant à prendre le contrôle du groupe.

Dans le groupe C, tous les regards étaient tournés vers Fès, ville historique et animée qui accueille l'un des sites clés de la CAN 2025. Le Nigeria a débuté sa campagne contre la Tanzanie dans un stade débordant d'énergie. Semi Ajayi a donné l'avantage aux Super Eagles, mais la Tanzanie a réagi dès le début de la seconde période. Ademola Lookman a ensuite redonné l'avantage au Nigeria, et les triples champions d'Afrique ont tenu bon pour remporter une victoire âprement disputée.

La star nigériane Victor Osimhen, qui avait vu un but refusé pour hors-jeu, était mécontent lorsqu'il a quitté le terrain à la 86e minute.

Ibrahim Hamad a manqué la dernière occasion pour la Tanzanie, et le Nigeria, finaliste malheureux de la dernière édition, a finalement fait preuve d'assez d'expérience pour s'imposer.

De retour à Rabat, la Tunisie a débuté son tournoi contre l'Ouganda au stade Prince Moulay Abdallah. Ellyes Skhiri a ouvert le score dès le début du match, avant qu'Anis Achouri n'ajoute deux autres buts, permettant aux Aigles de Carthage de prendre le contrôle total du match. L'Ouganda a réussi à marquer un but de consolation en fin de match, mais la victoire 3-1 de la Tunisie marque sa première victoire en ouverture de la CAN depuis 12 ans et annonce un match crucial contre le Nigeria samedi à Fès.

Alors que le drame se déroulait sur le terrain, l'esprit de la CAN était tout aussi vivant en dehors. À Laâyoune, dans la région méridionale de Laâyoune-Sakia El Hamra au Maroc, les supporters ont envahi la fan zone officielle pour faire la fête au son de la musique et danser. Un spectacle éblouissant de drones a illuminé le ciel nocturne avec des images du tournoi, tandis que la fête se poursuivait jusque tard dans la nuit.