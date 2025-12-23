Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Sport

sport

CAN 2025 : la Côte d'Ivoire affrontera le Mozambique mercredi

L'entraîneur de la Côte d'Ivoire, Emerse Fae, à droite, célèbre avec son équipe après la finale de la Coupe d'Afrique des nations de football à Abidjan 11/02/2024   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Maroc

La Côte d'Ivoire affrontera le Mozambique au Stade de Marrakech. Le match aura lieu le mercredi 24 décembre 2025 dans le cadre de la coupe d’Afrique des nations 2025 organisée au Maroc.

Selon les pronostiques, la Côte d'Ivoire, tenante du dernier titre de champion d’Afrique, devrait aligner un 4-3-3, combinant physique, athlétisme et menace offensive sur les ailes. Les Élephants devraient se concentrer sur des changements rapides, une pression soutenue et l'exploitation des ailes.

Le Mozambique devrait aligner un 4-2-3-1 prudent, privilégiant la compacité défensive. L'équipe s'appuiera sur sa concentration défensive, ses contre-attaques et son efficacité sur les coups de pied arrêtés plutôt que sur la domination du ballon.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.