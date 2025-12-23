CAN 2025 : la Côte d'Ivoire affrontera le Mozambique mercredi

La Côte d'Ivoire affrontera le Mozambique au Stade de Marrakech. Le match aura lieu le mercredi 24 décembre 2025 dans le cadre de la coupe d’Afrique des nations 2025 organisée au Maroc.

Selon les pronostiques, la Côte d'Ivoire, tenante du dernier titre de champion d’Afrique, devrait aligner un 4-3-3, combinant physique, athlétisme et menace offensive sur les ailes. Les Élephants devraient se concentrer sur des changements rapides, une pression soutenue et l'exploitation des ailes.

Le Mozambique devrait aligner un 4-2-3-1 prudent, privilégiant la compacité défensive. L'équipe s'appuiera sur sa concentration défensive, ses contre-attaques et son efficacité sur les coups de pied arrêtés plutôt que sur la domination du ballon.