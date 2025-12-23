Les gouvernements du Mali, du Burkina Faso et du Niger, dirigés par des militaires, accélèrent leurs efforts pour remodeler l’Alliance des États du Sahel. Réunis lors d’un sommet pour notamment officialiser leur retrait de la CEDEAO, les membres de la coopération régionale dirigée par le président du Mali, le colonel Assimi Goita, ont notamment échangé sur le renforcement de la coordination de la sécurité.

Avec ce sommet, l’AES franchit une nouvelle étape vers l'autonomie régionale en approfondissant leur coopération transfrontalière. Les trois pays ont formé une alliance en 2023 et se sont retirés de la CEDEAO l'année dernière, à la suite de désaccords entre les trois pays et la plupart de leurs partenaires occidentaux après des coups d'État militaires.

Le sommet s’est concentré sur la défense et la sécurité, le développement, la communication et les efforts de lutte contre le terrorisme dans les trois pays. Après la nomination du président malien Assimi Goita à la tête de l'alliance lors du sommet de l'année dernière, un nouveau président de l'alliance devrait être nommé à Bamako cette semaine.

La CEDEAO a indiqué qu'elle restait ouverte à l'idée de permettre au Mali, au Niger et au Burkina Faso de continuer à bénéficier de certains privilèges de l'alliance, notamment en matière de commerce, malgré leur retrait. Mais les trois pays dirigés par la junte ont pris des mesures pour affirmer leur autonomie en introduisant leurs propres documents de voyage pour les citoyens.

Les trois pays sont toujours membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui garantit la poursuite des échanges et la libre circulation des marchandises entre ses huit membres, dont le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Togo et le Bénin.