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Une trombe marine dans le golfe d'Alger

Une trombe marine s'est formée ce matin lors d'un orage au-dessus du lac Pontchartrain, près de La Nouvelle-Orléans, le mercredi 23 juillet 2008.   -  
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By Ali Bamba

Algérie

Les habitants de la région ont été témoins de ce phénomène naturel saisissant alors que le pays est en proie à des conditions météorologiques instables.

Les climatologues maintiennent leur niveau d'alerte pour Alger et l'arrière-pays, mais aussi vers les régions du centre-sud, avec notamment de prévisions de vents violents et une baisse des températures.

Vendredi les panaches tourbillonnant s'étendant depuis les nuages d'orage jusqu'à la surface de la mer.

Les trombes marines sont des phénomènes météorologiques qui se forment au-dessus de l'eau lorsque l'instabilité atmosphérique s'accentue.

Bien qu'elles ressemblent visuellement aux tornades, elles sont généralement moins puissantes et de courte durée, même si elles peuvent présenter des risques pour les activités maritimes et les zones côtières.

Les autorités continuent d'inviter la population à rester prudente, à éviter tout déplacement non-indispensable en cas de conditions météorologiques défavorables et à privilégier la sécurité, en particulier à proximité des zones côtières et des espaces ouverts.

Les conditions météorologiques font l'objet d'une surveillance constante alors que le système traverse le pays.

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