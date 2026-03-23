Climat : 2015-2025, période la plus chaude jamais enregistrée selon l'OMM

La période 2015-2025 a été la plus chaude jamais enregistrée. C’est le principal enseignement du nouveau rapport de l’Organisation météorologique mondiale.

Le document précise qu’en 2025, la planète a enregistrés des températures supérieures d'environ 1,43 °C à la moyenne de la période 1850-1900.

''Les principales conclusions de ce rapport sont que le changement climatique se poursuit. Ainsi, la température mondiale en 2025 a été la deuxième ou la troisième plus élevée jamais enregistrée, en légère baisse par rapport à 2024. Mais d’autres indicateurs du système climatique montrent un réchauffement continu. Les océans ont ainsi atteint des températures record. Le contenu thermique des océans n’a jamais été aussi élevé. Les glaciers du monde entier continuent de perdre de la masse.'', a déclaré John Kennedy, auteur principal, OMM.

Selon le rapport, la planète recevait plus d'énergie qu'elle n'en dégageait. Un déséquilibre qui affecte particulièrement des populations déjà vulnérables en raison des phénomènes météorologiques souvent extrêmes, à l’image du cyclone El Niño.

''Nous avons des vagues de chaleur, des typhons, des sécheresses, des vagues de froid et toutes sortes d’événements météorologiques à fort impact. Et ceux-ci ne font que mettre en évidence la vulnérabilité des populations face aux conditions météorologiques extrêmes, en particulier celles qui vivent déjà dans des régions fragiles ou touchées par des conflits. Des personnes qui sont déjà déplacées pour d’autres raisons. Ce que nous observons de plus en plus, ce sont des personnes touchées par de multiples événements qui se succèdent sans qu’elles aient le temps de s’en remettre.'', explique John Kennedy, auteur principal.

Le rapport a révélé que le réchauffement des océans avait plus que doublé entre 1960-2005 et 2005-2025.