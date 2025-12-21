Bienvenue sur Africanews

Le Burkina Faso lance la construction de sa première voie rapide

Des personnes assistent à l'inauguration du mausolée du légendaire leader burkinabé Thomas Sankara à Ouagadougou, le samedi 17 mai 2025.   -  
By Rédaction Africanews

Burkina Faso

D'une longueur d'environ 332 km, la première voie express du Burkina Faso reliera la capitale Ouagadougou à Bobo Dioulasso, dans le sud-ouest du pays.

Le capitaine Ibrahim Traore, chef des armées du Burkina Faso, a inauguré sa construction près de Ouagadougou.

Le projet s'inscrit dans le cadre de l'initiative Faso Mebo, un plan ambitieux visant à moderniser le pays du Sahel. Avec au moins 357 millions de dollars prévus dans le budget de l'État pour 2026, les autorités affirment qu'elles utilisent des fonds générés localement pour financer la construction.

L'achèvement de l'autoroute facilitera la circulation le long du corridor reliant les ports d'Abidjan, de Lomé, de Tema et de Cotonou au Sahel enclavé.

