Le Burkina Faso lance la construction de sa première voie rapide

D'une longueur d'environ 332 km, la première voie express du Burkina Faso reliera la capitale Ouagadougou à Bobo Dioulasso, dans le sud-ouest du pays.

Le capitaine Ibrahim Traore, chef des armées du Burkina Faso, a inauguré sa construction près de Ouagadougou.

Le projet s'inscrit dans le cadre de l'initiative Faso Mebo, un plan ambitieux visant à moderniser le pays du Sahel. Avec au moins 357 millions de dollars prévus dans le budget de l'État pour 2026, les autorités affirment qu'elles utilisent des fonds générés localement pour financer la construction.

L'achèvement de l'autoroute facilitera la circulation le long du corridor reliant les ports d'Abidjan, de Lomé, de Tema et de Cotonou au Sahel enclavé.