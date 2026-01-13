Burkina Faso : une enquête ouverte après l’assassinat d'une ex-ministre

Au Burkina Faso, une enquête judiciaire a été ouverte après l’assassinat de Yolande Viviane Compaoré, ancienne ministre et figure du régime de l’ex-président Blaise Compaoré.

Son corps a été découvert le 10 janvier à son domicile, dans un quartier populaire de Ouagadougou. Selon le parquet, les premiers éléments recueillis sur place indiquent que la victime a été agressée puis assassinée chez elle.

Face à la gravité des faits, le procureur du Faso a annoncé l’ouverture immédiate d’une enquête afin d’identifier les auteurs et d’éventuels complices. Un appel à témoins a également été lancé. À ce stade, aucun suspect n’a été interpellé.

Yolande Viviane Compaoré a occupé plusieurs postes de premier plan sous la présidence de Blaise Compaoré, au pouvoir de 1987 à 2014. Ancienne gouverneure, députée du Congrès pour la démocratie et le progrès, elle a notamment été ministre des Transports et du Tourisme, puis ministre de l’Intégration régionale.

Elle a aussi présidé la commission des affaires étrangères et de la défense de l’Assemblée nationale, ainsi que le Réseau des femmes parlementaires de la Francophonie.

Blaise Compaoré, renversé lors du soulèvement populaire de 2014, vit aujourd’hui en Côte d’Ivoire. Les autorités burkinabè affirment vouloir faire toute la lumière sur cet assassinat.