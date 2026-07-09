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RDC : l'épidémie d'Ebola s'étend à de nouvelles provinces, plus de 600 morts

Un professionnel de santé s'adresse à des personnes au Centre médical évangélique de Bunia, dans l'est du Congo, le vendredi 3 juillet 2026.   -  
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By Laetitia Lago Dregnounou

avec AP

République démocratique du Congo

De nouveaux cas suspects d'Ebola ont été détectés dans des provinces jusque-là épargnées de la République démocratique du Congo, signe que l'épidémie continue de s'étendre. Les autorités recensent désormais 600 décès et 1 759 cas confirmés.

Le gouvernement congolais a annoncé jeudi l'apparition de nouveaux cas suspects d'Ebola dans les provinces du Tshopo et du Haut-Uele, alors que l'épidémie poursuit sa progression au-delà de son foyer initial situé en Ituri.

Selon le ministère de la Santé, deux cas suspects ont été signalés à Kisangani, dans la province du Tshopo. L'un est lié à la zone sanitaire de Nia-Nia, en Ituri, où les premiers cas de cette flambée ont été enregistrés, tandis que l'autre ne présente « aucun lien géographique apparent avec les foyers connus », selon un rapport gouvernemental publié mercredi soir. Les autorités poursuivent leurs investigations. Aucun chiffre n'a été communiqué concernant les cas suspects recensés dans le Haut-Uele.

Le bilan national s'élève désormais à 1 759 cas confirmés et 600 décès.

La République démocratique du Congo a déclaré cette nouvelle épidémie le 15 mai, après plusieurs semaines de transmission non détectée, selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Cette flambée est provoquée par le virus Ebola de Bundibugyo, une souche rare pour laquelle il n'existe à ce jour ni vaccin ni traitement homologué.

Face à cette situation, des essais cliniques ont été lancés la semaine dernière afin d'évaluer des traitements potentiels contre le virus.

La riposte reste toutefois compliquée par un manque de financements, les attaques contre les structures de santé et l'insécurité persistante dans l'est du pays, où se concentre l'épidémie.

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