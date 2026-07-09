La Côte d'Ivoire accueille un salon africain dédié aux technologies spatiales

Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire, accueille la deuxième édition d’un salon africain dédié aux technologies spatiales, baptisé « African Space Solutions Market », du 7 au 9 juillet 2026.

Pendant trois jours, experts, décideurs, entreprises, chercheurs et investisseurs se réuniront pour mettre les technologies spatiales au service du développement durable de l’Afrique.

Junior Traoré, fondateur de la start-up Geofonex, présente le réseau COST comme une technologie développée par son entreprise pour résoudre les problèmes des agriculteurs africains.

« Le réseau COST peut être utilisé dans plusieurs domaines de l’agriculture, notamment la sécurité foncière, qui permet à chaque agriculteur et à chaque propriétaire foncier de savoir où il en est, ce qui lui appartient, et d’obtenir les titres de propriété nécessaires. », a déclaré Junior Traoré, fondateur de Geofonex.

De nombreuses innovations sont présentées à l’African Space Technology Expo, qui se tient au Parc des expositions d’Abidjan.

L'imagerie satellite, la géomatique, l'intelligence artificielle, les drones, les télécommunications et l'observation de la Terre démontrent le potentiel des technologies spatiales pour relever les grands défis auxquels est confronté le continent africain.

« Chez SatMéthode, nous observons de nombreux phénomènes, tels que les feux de brousse et les catastrophes naturelles. SatMéthode contribue à prévenir diverses catastrophes, car les solutions que nous avons mises en œuvre s’appuient sur nos études de terrain, qui nous ont permis d’identifier des alternatives répondant aux besoins des populations. », a indiqué Frank Amba, responsable technique chez Modelis.

Le salon rassemble des acteurs des secteurs public et privé, des start-ups, des chercheurs, des investisseurs et des institutions afin d’explorer les applications concrètes des technologies spatiales.

« Nous sommes une entreprise qui utilise des drones pour collecter des données afin d’apporter des solutions aux entreprises. Nous intervenons dans plusieurs secteurs, tels que la construction, l’exploitation minière et l’agriculture. », a expliquéYao Rahissa, commercial chez Drone Group.

L’African Space Solutions Market vise à démontrer comment les technologies spatiales peuvent contribuer au développement de l’Afrique.