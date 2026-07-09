Guerre au Moyen-Orient : les USA mettent fin à une série de frappes contre l'Iran

L'armée américaine a annoncé jeudi avoir mis fin à sa dernière série de frappes aériennes contre l'Iran.

Le Commandement central de l'armée américaine a fait cette déclaration après que les missiles américains aient touché quelque 90 cibles jeudi matin.

Des tirs de représailles iraniens ont déclenché l’arrivée des secours et des forces de l’ordre au Koweït, au Qatar et Bahreïn.

Ces frappes sont survenues quelques heures après que le président américain Donald Trump a déclaré que les récentes attaques iraniennes contre des navires dans le détroit d’Ormuz marquaient la fin du fragile cessez-le-feu.

L’armée américaine a frappé divers sites militaires et installations portuaires tôt mercredi, après que l’Iran eut pris pour cible plusieurs navires marchands au large des côtes d’Oman, provoquant alors également des tirs iraniens. Mais les attaques de jeudi semblaient d’une ampleur bien plus grande.

Aucune information immédiate n’a fait état de dégâts dans les trois pays arabes du Golfe.

L’armée koweïtienne a déclaré qu’elle interceptait activement les drones et les missiles ennemis.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, des responsables militaires ont déclaré que ces dernières frappes visaient à « affaiblir davantage » la capacité de l’Iran « à menacer la liberté de navigation » dans le détroit, par lequel transitait un cinquième du pétrole et du gaz naturel échangés dans le monde avant le début de la guerre, suite aux attaques américaines et israéliennes menées en Iran le 28 février.