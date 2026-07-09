Kenya : la croissance devrait progresser de 4,4% en 2027

L'économie du Kenya devrait progresser de 4,3 % cette année et de 4,4 % en 2027, a déclaré jeudi

La Banque mondiale a dévoilé son dernier bulletin économique ce jeudi, et annoncé jeudi que les prévisions pour cette année étaient inférieures de 0,6 point de pourcentage à celles de novembre en raison de l'impact de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran.

L'économie kenyane a progressé de 4,6 % en 2024. Le ministère des Finances du pays table sur une croissance de 5,0 % cette année et de 5,2 % en 2027.

« À court terme, la hausse des prix mondiaux de l’énergie et l’incertitude croissante devraient entraîner une augmentation des coûts de production, freiner la croissance des investissements privés et peser sur le pouvoir d’achat des ménages en raison de la hausse des prix des matières premières et du ralentissement des flux d’envois de fonds », a indiqué la banque dans son dernier bulletin économique.

La banque a indiqué que des récoltes agricoles satisfaisantes, un assouplissement de la politique monétaire, un taux de change stable et la reprise du crédit au secteur privé contribueraient à amortir les chocs sur l’économie.

Le Kenya connaît une croissance régulière d’environ 5 % par an, mais des risques à court terme pèsent, notamment les répercussions de la guerre en Iran, qui a entraîné une flambée des prix du pétrole et perturbé le trafic maritime autour du détroit d’Ormuz.

La Banque mondiale a indiqué que les répercussions du conflit au Moyen-Orient, qui entraînent une hausse des prix du carburant et de ceux d’autres biens dépendant du carburant, pourraient faire grimper le taux de pauvreté de 2 à 4,5 points de pourcentage, ce qui risquerait de faire basculer entre 1 million et 2,4 millions de Kenyans supplémentaires sous le seuil de pauvreté fixé à 3 dollars par personne et par jour.

La Banque a indiqué que d’autres risques pesaient sur les performances économiques du Kenya, notamment les chocs liés au climat et l’incertitude politique liée au cycle électoral.

Le Kenya doit organiser des élections législatives en août 2027.

Fin juin, la Banque mondiale a approuvé un prêt de soutien budgétaire de 750 millions de dollars en faveur du Kenya, ainsi qu’une facilité liée au développement durable de 500 millions de dollars qui permettra de réduire la dépendance du pays vis-à-vis d’une dette intérieure coûteuse et de soutenir les réformes économiques.