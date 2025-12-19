Le Nigéria réouvre 47 écoles fermées à cause de l'insécurité

Au Nigeria, le gouvernement annonce la réouverture des 47 écoles qui avaient été fermées en raison de l'insécurité.

Dans un communiqué, la porte-parole du ministère de l'Éducation nationale indique que la reprise des cours fait suite au renforcement du dispositif de sécurité à l'intérieur et autour des établissements scolaires.

En novembre dernier, le gouvernement avait fait le choix de fermer ces écoles suite à une vague d'enlèvements d'élèves dans certaines régions du pays. Deux enlèvements massifs d'écoliers avaient alors eu lieu dans les États de Kebbi et de Niger.

Le premier enlèvement a eu lieu à l'école secondaire publique pour filles de Maga, dans l'État de Kebbi, où des terroristes ont enlevé au moins 25 écolières.

Plus tard dans la semaine, un autre groupe de terroristes a pris d'assaut l'école St. Mary's, dans l'État du Niger, et a enlevé une centaine d’élèves et d’enseignants.

Face à la montée de l’insécurité, le président Bola Tinubu avait alors décrété l’état d’urgence sécuritaire national. Le gouvernement a obtenu, le 7 décembre dernier, la libération de 100 personnes enlevées. D'autres élèves sont toujours aux mains des ravisseurs.